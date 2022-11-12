За сутки сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 39 пьяных водителей

За последние сутки в ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 39 пьяных водителей, 12 из них были лишены прав, а 26 и вовсе их не имели Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За последние сутки в ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 39 пьяных водителей, 12 из них были лишены прав, а 26 и вовсе их не имели. Об этом 12 ноября сообщил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– Выявлено более 1,8 тысяч нарушений правил дорожного движения, – передал главный гаишник республики. – 317 водителей привлечены за неиспользование ремней безопасности, 37 нарушили правила перевозки детей.

Севастьянов призвал водителей быть благоразумными и не пренебрегать безопасностью.

Напомним, накануне начальник башкирской ГИБДД объявил о массовых проверках водителей – они продлятся до 13 ноября включительно.