Танковый взвод уроженца Башкирии отбил атаку противника в ходе СВО

фото: vk.com // Динис Юсупов

Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Расула Кашапова из башкирского села Кубиязы в ходе специальной военной операции отбил атаку противника, который стремился восстановить контроль над утраченными позициями. Об этом в своих соцсетях 10 ноября сообщил глава Аскинского района республики Динис Юсупов.

– Находясь на передовом рубеже обороны, [танковый взвод Кашапова] сковал действия противника и заставил отступать, – рассказал чиновник.

Юсупов добавил, что раньше Расул Кашапов в юности танцевал в местном коллективе «Ынйылар». После школы он поступил в Казанское высшее танковое училище, где получил специальность «Командир танкового взвода». Впоследствии его направили на восточный военный округ. Участвовать в СВО Кашапов начал в феврале. Дома его ждут молодая жена и маленький сын.