Бастрыкин поручил проверить жалобу на застройщика «Дома смерти» в Уфе

Бастрыкин поручил СК Башкирии проверить жалобу местных жителей на застройщика заброшенного «Дома смерти» в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющего обязанности руководителя башкирского управления Ильяса Масаллимова проверить жалобу местных жителей на застройщика заброшенного «Дома смерти» по улице Кирова в Уфе. На 10-этажном недострое неоднократно происходили несчастные случаи, а в октябре возле него обнаружили тело 14-летней девочки, несчастные случаи на объекте фиксировались и в предыдущие годы.

– К председателю СК России обратились члены ЖСК «Дуслык-строй» в городе Уфе с требованием привлечь к уголовной ответственности директора застройщика в связи со смертью на недостроенном объекте 14-летней девочки в середине октября этого года на улице Кирова. Как следует из обращения, за время простоя на объекте погибали люди, и в связи с несчастными случаями суд обязал застройщика законсервировать объект, однако решение до сих пор не исполнено, – говорится в сообщении ведомства от 12 ноября.

Масаллимову поручено проверить указанные в обращении факты и предоставить Быстрыкину доклад.

Напомним, заброшенный недострой «Дом смерти» приобрел дурную славу после того как там в 2018 году было обнаружено тело пропавшей студентки БГМУ. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. В сентябре прошлого года около здания произошел еще один смертельный случай – погибла школьница. После трагедии с 14-летней девочкой жители Уфы стали активно просить местные власти разобраться с заброшенным домом – либо снести, либо завершить строительство.