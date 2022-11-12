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НовостиОбщество12 ноября 2022 9:22

На «Фирме Мир» в Уфе вернули прежний режим работы светофоров после жалоб на пробки

Регулировка движения на участке менялась из соображений безопасности
Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Рядом с остановкой «Фирма Мир» в Уфе вернули прежний режим работы светофоров после того как местные жители стали жаловаться на пробки

Рядом с остановкой «Фирма Мир» в Уфе вернули прежний режим работы светофоров после того как местные жители стали жаловаться на пробки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом с остановкой «Фирма Мир» в Уфе вернули прежний режим работы светофоров после того как местные жители стали жаловаться на пробки. По словам горожан, из-за новой регулировки движения они опаздывали на работу, а домой возвращались за полночь. О возобновлении предыдущего графика устройств 11 ноября сообщили в мэрии.

– Мы вели мониторинг транспортной ситуации, и приняли решение вернуть предыдущий режим работы светофоров, как было, – передали в администрации.

Новый режим работы светофоров на пересечениях проспекта Октября-Бессонова-Бабушкины был введен 3 ноября. Для перехода пешеходов через дорогу выделили отдельную фазу – в это время для всех машин горел запрещающий сигнал. Начальник ГИБДД Владимир Севастьянов объяснил новацию соображениями безопасности: на указанном участке увеличилось число ДТП с пешеходами.