Художник из Екатеринбурга расписал паровоз-памятник в Демском районе Уфы

фото: ufacity.info

Художник из Екатеринбурга Василий Матафонов расписал паровоз, который в качестве памятника стоит возле техникума железнодорожного транспорта в Демском районе. Об этом 10 ноября сообщила мэрия.

– Концепция и цветовые решения обсуждались разные, изучалась история объекта и обсуждалось мнение экспертов, знатоков района, его исследователей. Так авторы пришли к его «классической» черно-красной расцветке, добавили акцентные «золотые» надписи, – рассказали в администрации.

Так поезд выглядел раньше // фото: ufacity.info

Паровоз-памятник в Демском районе был установлен в 1995 году. Его открытие тогда приурочили к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.