Уфа потратит до 29 млн рублей на оформление двух ледовых городков к Новому году

Уфа готова потратить до 29 млн рублей на оформление двух ледовых городков – на площади имени Ленина и по улице Театральной Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа готова потратить до 29 млн рублей на оформление двух ледовых городков – на площади имени Ленина и по улице Театральной. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок 10 ноября.

Подрядчика определят 23 ноября. Работу он должен будет выполнить до 15 декабря. Исполнителю контракта предстоит смонтировать пиксельную елку и гирлянды, поставить детскую деревянную горку, установить ледовые фигуры (в том числе Деда Мороза и Снегурочки), а также ограждения, лабиринт и горки из льда.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется соблюсти федеральные требования и нормы качества и безопасности. Прозрачные ледовые блоки должны быть без щелей, посторонних вкраплений, пузырьков воздуха и сколов.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников отказаться от роскоши на Новый год, а госпредприятия – от больших праздничных мероприятий. Также руководитель региона поручил городам и районам воздержаться от новогодних закупок.