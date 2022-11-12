С конца 2021 года некоторые продукты в Башкирии подорожали на 25-30%

С конца прошлого года некоторые продукты в Башкирии подорожали на 25 и более процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С конца прошлого года некоторые продукты в Башкирии подорожали на 25 и более процентов. Об этом говорят данные Башстата, опубликованные 11 ноября. Аналитики сравнили цены на продовольствие в декабре 2021 и октябре 2022 года.

В стоимости существенно выросли говядина (на 25,1% - до 493 руб. за кг), растворимый кофе (на 26,5% - до 2,7 тыс. руб.), сухофрукты (на 26,6% - до 411 руб.), сгущенка (на 27,5% - до 342 руб.), томатные консервы (на 29,5% - до 301 руб.), печенье (на 29,7% - до 207 руб.), фруктовые соки (на 30,7% - до 97 руб.), кетчуп (на 31,1% - до 242 руб.), кофе в зернах и молотый (на 32,4% - до 1,3 тыс. руб.) и рис (на 32,5% - до 102 руб.).

В то же в октябре цена на картофель по сравнению с декабрьским показателем 2021 года упала на 44,2% (25 руб.), а на белокочанную капусту – на 61,4% (18 руб.).