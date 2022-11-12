В Башкирии второй год подряд под землю уходит озеро

В Бурзянском районе Башкирии недалеко от пещеры Шульган-таш под землю вновь ушло озеро Ыгышма

В Бурзянском районе Башкирии недалеко от пещеры Шульган-таш под землю вновь ушло озеро Ыгышма (Плавучее). Такой же случай здесь был в засушливое лето 2021 года, а также в 1921 и 1975 годах. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба историко-культурного музейного комплекса «Шульган-таш».

– Ыгышма, как и ближайшие озера Йылкысыккан, Олокуль, Фатима, – карстовые, представляют из себя закольматированные крупные карстовые воронки. Расположены выше пещеры Шульган-Таш, – рассказали в музее. – Ученые отмечают, что уходу воды всегда предшествует недостаток осадков и снижение грунтовых вод.

В комплексе добавили, что все воды под землей сливаются с подземной рекой Шульган и выходят на поверхность Голубого озера, которое расположено на входе в пещеру Шульган-таш. Из-за этого на водоеме в прошлом году произошел паводок.