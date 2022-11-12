Под Уфой 11 ноября пропала 12-летняя девочка

Под Уфой пропала 12-летняя девочка
В селе Миловке Уфимского района Башкирии пропала 12-летняя Анна Абдрашитова. 11 ноября она ушла в неизвестном направлении и не вернулась. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».
Приметы пропавшей: рост – 168 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза.
Была одета в черную стеганую куртку до колен, темно-синюю юбку, черные колготки и белые ботинки.
Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят повозить по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.