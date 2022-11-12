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НовостиОбщество12 ноября 2022 5:15

Под Уфой 11 ноября пропала 12-летняя девочка

Ребенка ищут волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Под Уфой пропала 12-летняя девочка

Под Уфой пропала 12-летняя девочка

В селе Миловке Уфимского района Башкирии пропала 12-летняя Анна Абдрашитова. 11 ноября она ушла в неизвестном направлении и не вернулась. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы пропавшей: рост – 168 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза.

Была одета в черную стеганую куртку до колен, темно-синюю юбку, черные колготки и белые ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят повозить по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.