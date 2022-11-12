«Салават Юлаев» у себя дома по буллитам проиграл «Авангарду»

фото: ХК «Салават Юлаев»

11 ноября хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене в серии послематчевых буллитов проиграл омскому «Авангарду». Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 3:4.

Стартовый отрезок встречи оказался безголевым. В начале второй двадцатиминутки рукой шайбу в свои ворота отправил Михаил Науменков. Спустя пять минут хозяевам удалось сравнять счет – отличился Сергей Шмелев. Под конец периода «Авангард» вновь вышел вперед благодаря голу Зията Пайгина.

В третьем тайме «Салават» смог забросить две шайбы: сначала Александр Кадейкин сравнял счёт, а затем забил Павел Коледов. За две минуты до окончания 20-минутки нападающий «Авангарда» Корбэн Найт сделал счёт 3:3 и перевёл встречу в овертайм, где ни одна команда не смогла выйти вперед. В серии буллитов точнее оказались гости.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» – 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0)

Голы:

0:1 (21:16) – Владимир Брюквин;

1:1 (26:58) – Сергей Шмелёв;

1:2 (38:58) – Зият Пайгин;

2:2 (53:32) – Александр Кадейкин;

3:2 (54:04) – Павел Коледов;

3:3 (58:19) – Корбэн Найт;

3:4 (65:00) – Рид Буше.