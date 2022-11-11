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НовостиОбщество11 ноября 2022 16:08

Власти района Уфы объяснили причину появления ярко-зеленой жижи на одной из улиц

По данным администрации, угрозы эта жидкость не несет
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Демского района Уфы

Фото: пресс-служба Демского района Уфы

Администрация Демского района прокомментировала появление ярко-зеленой воды, которая появилась сегодня, 11 ноября, на Чебоксарской улице. По предоставленным данным, опасности такая жидкость, несмотря на свой ядовитый цвет, не несет.

В муниципалитете уточнили, что причина ее появления в повреждении упаковки красителя для водоэмульсионных составов, которое произошло в ООО "Дортранстрой".

Последствия случившегося пообещали устранить в течение нескольких часов, попросив не беспокоиться.