Власти района Уфы объяснили причину появления ярко-зеленой жижи на одной из улиц

Фото: пресс-служба Демского района Уфы

Администрация Демского района прокомментировала появление ярко-зеленой воды, которая появилась сегодня, 11 ноября, на Чебоксарской улице. По предоставленным данным, опасности такая жидкость, несмотря на свой ядовитый цвет, не несет.

В муниципалитете уточнили, что причина ее появления в повреждении упаковки красителя для водоэмульсионных составов, которое произошло в ООО "Дортранстрой".

Последствия случившегося пообещали устранить в течение нескольких часов, попросив не беспокоиться.