Синоптики Башкирии пообещали мокрый снег и гололедицу на выходных

Синоптики Башгидрометцентра рассказали прогноз погоды на эти выходные. Метеорологи сообщили, что 12 и 13 ноября жителей республики ожидает гололед и мокрый снег с усиленным ветром.

По предоставленным данным, 12 ноября ожидается туман и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер будет порывистый юго-западного направления. Температура воздуха днем и ночью составит -1,+4°.

В воскресенье, 13 ноября, пообещали сильные дожди, которые по востоку будут со снегом. Отложение мокрого снега, гололед и гололедицу пообещали в восточных районах. Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +1,+6°.