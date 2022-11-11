Житель Уфы угнал автобус, спокойно проехав мимо охраны парковки

Фото: ГИБДД Башкирии

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что сегодня, 11 ноября, неизвестный угнал автобус «Лотос». Машиной завладел, как выяснилось, 53-летний житель Уфимского района. Мотивы его поступка неизвестны.

По предоставленной информации, автобус заметили сотрудники Госавтоинспекции на Интернациональной улице. Они остановили транспорт и задержали водителя.

Сообщается, что мужчина проник на парковку на улице Фронтовых бригад и угнал автобус, спокойно миновав охрану. Сейчас угонщик находится в отделе полиции №1.