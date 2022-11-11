Учащихся башкирской школы кормили маслом неизвестного происхождения

Учащихся школы в селе Старый Курдым Татышлинского района Башкирии кормили «маслоподобной» продукцией неизвестного происхождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учащихся школы в селе Старый Курдым Татышлинского района Башкирии кормили «маслоподобной» продукцией неизвестного происхождения. Об этом 11 ноября сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Специалисты Роспотребнадзора, проверяя школьную столовую, […] обнаружили весовое сливочное масло без товаросопроводительной документации, подтверждающей безопасность его употребления, – передали в ведомстве.

Специалисты изъяли все 5 килограмм масла неизвестного происхождения.