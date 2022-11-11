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НовостиОбщество11 ноября 2022 12:03

12 ноября в Башкирии ожидается ненастная погода

В отдельных районах республики пройдут дожди со снегом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в субботу, 12 ноября, сохранятся дожди и умеренно холодная погода

В Башкирии в субботу, 12 ноября, сохранятся дожди и умеренно холодная погода

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии в субботу, 12 ноября, сохранятся дожди и умеренно холодная погода, местами возникнет туман. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

Особенно ненастная погода будет на востоке республики. Там вместе с дождем выпадет снег, который отложится на проводах и деревьях, также появится гололед.

Ветер в республике будет западным, умеренным. Местами возможны порывы до сильного (по данным МЧС, до 22 метров в секунду). Температура воздуха как днем, так и ночью составит -1, +4°.