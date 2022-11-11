12 ноября в Башкирии ожидается ненастная погода

В Башкирии в субботу, 12 ноября, сохранятся дожди и умеренно холодная погода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии в субботу, 12 ноября, сохранятся дожди и умеренно холодная погода, местами возникнет туман. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

Особенно ненастная погода будет на востоке республики. Там вместе с дождем выпадет снег, который отложится на проводах и деревьях, также появится гололед.

Ветер в республике будет западным, умеренным. Местами возможны порывы до сильного (по данным МЧС, до 22 метров в секунду). Температура воздуха как днем, так и ночью составит -1, +4°.