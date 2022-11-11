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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:56

ГИБДД Башкирии объявила массовые проверки водителей с 11 по 13 ноября

Начальник ведомства назвал улицы Уфы, на которых будут дежурить сотрудники
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С 11 по 13 ноября ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей

С 11 по 13 ноября ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 11 по 13 ноября ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей. Об этом предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– Задача [рейдов] – предотвратить автомобильные аварии и исключить из транспортного потока нетрезвых водителей. Без внимания инспекторского состава ДПС не останутся пассажирские перевозки, водители ранее лишенные прав, перевозка детей, выезд по полосу встречного движения, а также пешеходы нарушившие ПДД, – передал главный гаишник республики.

По словам Севастьянова, в рейдах будет задействовано максимальное число сотрудников личного состава ГИБДД. В городах и районах региона ДПС усилят другими службами полиции.

Начальник башкирской Госавтоинспекции добавили, что в Уфе массовые проверки водителей вечером 11 ноября пройдут на улице Большой Гражданской, а 12 ноября - улице Перспективной.