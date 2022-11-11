Школьница из Башкирии выиграла миллион рублей

Личность подростка не раскрывается в соответствии с требованием РКН

Выпускница из Стерлитамака выиграла миллион рублей в конкурсе «Большая перемена».

Федеральный конкурс «Большая перемена» проходит в рамках нацпроекта «Образования». В нем участвуют инициативные девяти- и одиннадцатиклассники со всей страны – подростки соревнуются в способности находить выход из нестандартных ситуаций.

В пресс-службе администрация Стерлитамака сообщили, что финал конкурса прошел в легендарном лагере «Артек». Школьница из Стерлитамака попала в список из 300 победителей конкурса и выиграла миллион рублей. Примечательно, что потратить их она сможет только на обучение и дополнительные баллы при поступлении в вуз.