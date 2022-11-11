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НовостиОбщество11 ноября 2022 12:28

На набережной реки Белой в Уфе установят памятник башкирской лошади

Региональный Минкульт объявил конкурс на создание лучшего проекта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На набережной реки Белой в Уфе планируют установить памятник башкирской лошади

На набережной реки Белой в Уфе планируют установить памятник башкирской лошади

Фото: Иван ВИСЛОВ

На набережной реки Белой в Уфе планируют установить памятник башкирской лошади. Региональный Минкульт объявил конкурс на создание лучшего проекта. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства 11 ноября.

– Заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты представляются авторами не позднее 1 марта 2023 года, – передали в министерстве.

Там добавили, что работы принимаются в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова по улице Гоголя,27.

Телефоны для уточнения информации: +7 (347) 273 42 36, +7 (347) 272 13 85. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.