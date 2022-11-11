В Башкирии в рамках частичной мобилизации призвали 40 медиков

В Башкирии в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали 75 сотрудников организаций министерства здравоохранения

В Башкирии в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали 75 сотрудников организаций министерства здравоохранения. Среди них 40 человек – это медицинские работники, а 35 – «прочий персонал». Об этом 11 ноября со ссылкой на ведомство сообщило издание РБК Уфа.

В Минздраве добавили, что частичная мобилизация не привела к кадровому дефициту в медицинской сфере. На время службы призванных сотрудников заменяют другие специалисты.

Напомним, ранее отправившийся добровольцем на специальную военную операцию детский нейрохирург из Башкирии вернулся на работу.