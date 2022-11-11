Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 13:49

В Башкирии в рамках частичной мобилизации призвали 40 медиков

Местный Минздрав заявил об отсутствии дефицита кадров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали 75 сотрудников организаций министерства здравоохранения

В Башкирии в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали 75 сотрудников организаций министерства здравоохранения

В Башкирии в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали 75 сотрудников организаций министерства здравоохранения. Среди них 40 человек – это медицинские работники, а 35 – «прочий персонал». Об этом 11 ноября со ссылкой на ведомство сообщило издание РБК Уфа.

В Минздраве добавили, что частичная мобилизация не привела к кадровому дефициту в медицинской сфере. На время службы призванных сотрудников заменяют другие специалисты.

Напомним, ранее отправившийся добровольцем на специальную военную операцию детский нейрохирург из Башкирии вернулся на работу.