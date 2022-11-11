В Ишимбае после реконструкции открыли «Вышку-бабушку»

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Сегодня, 11 ноября, в башкирском городе Ишимбае после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Вышка-бабушка». Он посвящён добытой в 1932 году первой в республике нефти. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Возведенный еще в 1962 году монумент представляет собой законсервированную нефтяную вышку скважины №702, которая первой дала башкирское «чёрное золото». До 1981 года из скважины выкачали 37,9 тыс. тонн нефти. Стоимость реконструкции мемориального комплекса составила 70 млн рублей.