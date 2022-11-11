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НовостиОбщество11 ноября 2022 13:00

Снег в Башкирии ляжет на неделю позже климатических сроков

Синоптики рассказали, когда установится постоянный снежный покров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Снег в Башкирии ляжет на неделю позже климатических сроков: постоянный снежный покров установится в середине ноября

Снег в Башкирии ляжет на неделю позже климатических сроков: постоянный снежный покров установится в середине ноября

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снег в Башкирии ляжет на неделю позже климатических сроков: постоянный снежный покров установится в середине ноября. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Как передали специалисты, в начале следующей недели территория республики окажется в тыловой части активного циклона – в регион начнет проникать арктический воздух. Это приведет к понижению температуры до отрицательных значений. В то же время дожди перейдут в снег – в том числе и мокрый. На дорогах возникнет снежный накат и гололедица.

Ранее МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном ветре и густом тумане в ближайшие сутки.