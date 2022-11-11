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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:29

Охранник тюрьмы познакомился в Tinder с девушкой из Уфы и выманил у нее 300 тыс. рублей

За эти деньги мужчина обещал устроить ее работать в районной администрации башкирской столицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
10 ноября мужчине вынесли приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве

10 ноября мужчине вынесли приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве

Младший инспектор отдела охраны в исправительной колонии №2 в башкирском городе Салавате познакомился в социальной сети Tinder с девушкой из Уфы и убедил ее перевести ему более 300 тыс. рублей. За эти деньги он обещал помочь ей устроиться на работу в администрацию Советского района башкирской столицы, хотя на самом деле таких возможностей у него не было. 10 ноября мужчине вынесли приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

Как рассказали в инстанции, девушка отправляла деньги новому знакомому с июня по август. За это время сумма перечислений достигла 306 тыс. рублей. Во время суда фигурант уголовного дела частично признал вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.