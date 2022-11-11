Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 9:55

МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане и ветре до 22 метров в секунду

Ненастная погода в регионе ожидается в ближайшие сутки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Температура воздуха ночью и днем прогнозируется на одном уровне: -1, +4°

Температура воздуха ночью и днем прогнозируется на одном уровне: -1, +4°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МЧС Башкирии предупредило о том, что в ближайшие сутки в республике ожидается густой туман и сильный ветер.

Со ссылкой на синоптиков, в экстренном ведомстве рассказали, что 12 октября в регионе ожидается облачная погода. По Башкирии пройдут дожди, по востоку – со снегом, который отложится на проводах и деревьях. Ветер будет юго-западным, местами возможны порывы до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем прогнозируется на одном уровне: -1, +4°. Туман ухудшит видимость на автодорогах до 500 и менее метров.