МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане и ветре до 22 метров в секунду

Температура воздуха ночью и днем прогнозируется на одном уровне: -1, +4° Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МЧС Башкирии предупредило о том, что в ближайшие сутки в республике ожидается густой туман и сильный ветер.

Со ссылкой на синоптиков, в экстренном ведомстве рассказали, что 12 октября в регионе ожидается облачная погода. По Башкирии пройдут дожди, по востоку – со снегом, который отложится на проводах и деревьях. Ветер будет юго-западным, местами возможны порывы до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем прогнозируется на одном уровне: -1, +4°. Туман ухудшит видимость на автодорогах до 500 и менее метров.