Чиновника из Башкирии провожали на СВО танцами и игрой на баяне

Азата Бадранова, который 10 ноября отправился на СВО, провожали на площади Шаймуратова песнями и танцами.

Довольно необычно прошли проводы вице-премьера Башкирии Азата Бадранова в зону СВО. Он стал первым из топ-чиновников республики, уехавших добровольцем исполнять боевые задачи. Сам Бадранов объяснил происходящее тем, что не может оставаться в стороне от происходящего на СВО и хочет применить свой управленческий опыт в должности замполита. Глава Башкирии Хабиров оценил желание подчиненного и отпустил его служить.

Журналисты «АиФ-Уфа» побывали на проводах Бадранова и отряда добровольцев, которые проходили прямо у памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Вокруг собралось много близких отбывающих в зону СВО. Кто-то из них принес курай и баян, а другие начали плясать национальные танцы.