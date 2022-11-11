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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:23

В Башкирии открыли цех по производству до 10 млн пар рабочих перчаток в год

На предприятии будут работать 100 специалистов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Сегодня, 11 ноября, на территории особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе Башкирии открыли цех по производству 10 млн пар рабочих перчаток в год. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Производство организовал инвестор – компания «Аркада». Фирма вложила в строительство цеха около 200 млн рублей, 139 из которых – это займ от федерального Фонда развития промышленности. На базе предприятия будут работать 100 специалистов. Для них в будущем планируется построить общежития.