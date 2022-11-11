За неделю капуста в Башкирии подорожала на 10%

За неделю капуста в Башкирии подорожала на 9,9% – до 20 руб. за килограмм Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю капуста в Башкирии подорожала на 9,9% – до 20 руб. за килограмм. Об этом сообщили аналитики Башстата, сравнившие цены на продовольствие в республике за 31 октября и 7 ноября.

Помимо капусты, в регионе также выросли в стоимости бананы (на 5,9% – до 93 руб. за кг), шоколадные конфеты и помидоры (на 4,7% – до 397 и 110 руб. за кг соответственно).

В то же время подешевели черный чай (на 3,8% – до 1 123 руб.) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 3,7% – до 502 руб.).