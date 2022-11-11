В 2022 году сельхозпроизводители Башкирии купили более 2,5 тыс. племенных коров для производства молока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году сельхозпроизводители Башкирии купили более 2,5 тыс. племенных коров для производства молока. За последние пять лет аграрии региона приобрели свыше 29 тыс. голов того же направления. Об этом 10 ноября на агропромышленном форуме в Казани сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

– Хорошим темпам приобретения племенных животных в регионе поспособствовали актуальные меры государственной поддержки, – рассказал чиновник. – Причем субсидии в республике выплачивали не только за приобретение отечественного молодняка, но и импортного. Это вызвало приток в регион чистопородных нетелей голштинской породы, которые были адаптированы под местные условия.

По словам Фазрахманова, в Башкирии работают 79 племенных организаций, 50 из них занимаются молочным скотоводством.