В Башкирии прокуратура засудила чиновников за нападение собаки на ребенка

В Мелеузовском районе Башкирии прокуратура засудила местную администрацию за нападение бездомной собаки на ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мелеузовском районе Башкирии прокуратура засудила местную администрацию за нападение бездомной собаки на ребенка. Об этом 10 ноября сообщил районный суд.

Инцидент произошел 26 января в одной из деревень. На возвращавшегося из школы ребенка напал бродячий пес. Несовершеннолетний получил раны правой голени.

Суд пришел к выводу, что администрация района не исполнила свои обязательства по отлову собак, что и стало причиной нападения одной из них на школьника. Сами чиновники не привели достаточных доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии их вины.

Инстанция взыскали с районной администрации 15 тыс. рублей в качестве компенсации физических и нравственных страданий ребенка.