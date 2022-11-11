Парламент Башкирии намерен освободить от уплаты транспортного налога участников СВО

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который освободит от уплаты транспортного налога за 2022 год участников специальной военной операции или членов их семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который освободит от уплаты транспортного налога за 2022 год участников специальной военной операции или членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Льготу будут предоставлять на одно транспортное средство по выбору. Освобождение от уплаты налога распространят на легковушки и грузовые автомобили, а также на мотоциклы, мотороллеры и другие машины, в том числе на пневматическом и гусеничном ходу. Мощность двигателя и возраст транспорта значения не имеют.

Под членами семей участника СВО подразумеваются супруга, отец или мать. Затраты на реализацию закона составят около 100 млн рублей. Эти деньги уже заложены в проект бюджета Башкирии на предстоящие три года.