Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 6:53

В Уфе 12 и 13 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Фермерские рынки будут открыты на двух площадках
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе в субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня

В Уфе в субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщила городская администрация.

Рынки, на которых горожане смогут купить свежие овощи и продукты питания от башкирских производителей, будут организованы на двух площадках: возле дома №20 по улице Рабкоров и на площади перед Дворцом спорта.

Ярмарки будут открыты в течение семи часов: с 9:00 до 16:00.