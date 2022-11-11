В Уфе 12 и 13 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе в субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщила городская администрация.

Рынки, на которых горожане смогут купить свежие овощи и продукты питания от башкирских производителей, будут организованы на двух площадках: возле дома №20 по улице Рабкоров и на площади перед Дворцом спорта.

Ярмарки будут открыты в течение семи часов: с 9:00 до 16:00.