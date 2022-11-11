АФК «Система» вложит в строительство межвузовского кампуса в Уфе 5,6 млрд рублей

Проект межвузовского кампуса

Инвестиционная компания АФК «Система» подтвердила готовность вложить в строительство межвузовского кампуса в Уфе 5,6 млрд рублей. Об этом заявил министр образования Башкирии Айбулат Хажин на заседании комитета регионального парламента по промышленности и инновационному развитию, сообщил «Ъ-Уфа».

Напомним, общая стоимость создания студенческого кампуса для Евразийского научно-образовательного центра составляет 20 млрд рублей, 60% из них вложит федеральный бюджет. Основной комплекс зданий студенческого городка разместят на южном склоне города. На днях премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров поручил сдать первую очередь межвузовского кампуса до 2023 года.