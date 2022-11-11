Мэрия Уфы для нужд города изымет под снос жилой дом в Ленинском районе

Мэрия Уфы для муниципальных нужд изымет под снос жилой дом по улице Береговой, 55 и участок под ним в Ленинском районе

Мэрия Уфы для муниципальных нужд изымет под снос жилой дом по улице Береговой, 55 и участок под ним в Ленинском районе. Соответствующее постановление 9 ноября подписал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Как следует из документа, дом на Береговой был признан аварийным в 2016 году. Жившие там горожане будут выселены. Им предоставят другие благоустроенные помещения по договорам социального найма.

Деревянный одноэтажный дом по улице Береговой, 55 был построен еще в 1917 году. Он располагается на берегу старицы реки Белой в микрорайоне Затон.