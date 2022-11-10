Ирек Ялалов высказался о своем конфликте с экс-главой Башкирии Рустэмом Хамитовым

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Экс-мэр Уфы, а ныне сенатор от Башкирии Ирек Ялалов откровенно рассказал о конфликте с бывшим главой республики Рустэмом Хамитовым. Об этом он вспомнил на открытии новой кафедры в УГНТУ.

В минувшую среду, 9 ноября, Ирек Ялалов выступал перед студентами Архитектурно-строительного института УГНТУ, где открылась кафедра «Мосты и путепроводы». На мероприятии работали корреспонденты UTV. Сенатор внезапно вспомнил об истории с закрытием для автомобильного моста через реку Белая на въезде в Уфу.

В 2018 году старый мост закрыли, так как ему требовался срочный ремонт. Конфликт между тогдашним мэром Ялаловым и главой Башкирии Хамитовым возник из-за сроков реконструкции этого моста.

- Я пришёл к главе республики и говорю: подпишите, что вы разрешаете эксплуатировать мост. Он говорит: я не подпишу. Я говорю: поручите премьер-министру. Он опять: я не подпишу. А почему вы считаете, что, если что-то рухнет, 50 человек пойдёт в тюрьму? Понимание эксплуатации моста даже у высшего руководства такое. И хорошо, что в последнее время мы сломали эту ситуацию, - цитирует Ирека Ялалова телеканал UTV.