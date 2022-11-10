Под Уфой второй раз за сутки пропал восьмилетний мальчик

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Сегодня, 10 ноября, появилась информация о повторной пропаже восьмилетнего ребенка из Михайловки, что в Уфимском районе Башкирии. Ранее ребенок уже пропадал – как сообщали волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа», мальчик ушел из дома поздно ночью и бесследно пропал. Его нашли рано утром, но сегодня вечером он вновь пропал.

По версии волонтеров «Поиск детей-Уфа» у мальчика дома семейные проблемы, поэтому он сбежал второй раз за сутки. Поиски ребенка ведут сотрудники полиции и добровольцы. О том, где его нашли в прошлый раз, не сообщается.

Сейчас местность, где может находиться ребенок, прочесывается добровольцами другого поискового отряда.