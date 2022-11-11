Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 4:05

Взвод прапорщика из Башкирии уничтожил на СВО ангар с двумя БМП и 15 военными противника

Боевую задачу выполнило подразделение добровольческого батальона имени Доставалова
Источник:kp.ru
фото: "Башкирский батальон"

фото: "Башкирский батальон"

Взвод минометной батареи добровольческого батальона имени Доставалова уничтожил ангар с боезапасом, двумя БМП и 15 военными противника в ходе специальной военной операции. Взводом руководил прапорщик из Башкирии Павел Роженьков. Об этом сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

В ходе разведки взвод миномётной батареи батальона обнаружил укрепленный район противника. Подразделение среагировало, оперативно развернуло три минометных расчета и нанесло удары по противнику.