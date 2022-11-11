Взвод прапорщика из Башкирии уничтожил на СВО ангар с двумя БМП и 15 военными противника

фото: "Башкирский батальон"

Взвод минометной батареи добровольческого батальона имени Доставалова уничтожил ангар с боезапасом, двумя БМП и 15 военными противника в ходе специальной военной операции. Взводом руководил прапорщик из Башкирии Павел Роженьков. Об этом сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

В ходе разведки взвод миномётной батареи батальона обнаружил укрепленный район противника. Подразделение среагировало, оперативно развернуло три минометных расчета и нанесло удары по противнику.