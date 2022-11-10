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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:43

Житель Башкирии сделал из квартиры своей подруги наркопритон

С мужчиной расплачивались за «аренду» бутылкой водки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Дюртюлинском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который сделал из квартиры своей подруги наркопритон

В Дюртюлинском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который сделал из квартиры своей подруги наркопритон

В Дюртюлинском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который сделал из квартиры своей подруги наркопритон. Об этом 10 ноября сообщил местный суд.

Мужчина предоставлял знакомым наркоманам помещение в жилище за бутылку водки. Он пускал их в квартиру употреблять запрещенные вещества, когда его сожительницы не было дома. Впоследствии о наркопритоне узнали полицейские.

На суде фигурант уголовного дела признал вину и раскаялся. Его приговорили к двух годам лишения свободы.