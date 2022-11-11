В Уфе до конца 2022 года создадут Центр управления дорожным движением

В Уфе до конца текущего года будет создан Центр управления дорожным движением. Его образуют в рамках внедрения в городе интеллектуальной транспортной системы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе до конца текущего года будет создан Центр управления дорожным движением. Его образуют в рамках внедрения в городе интеллектуальной транспортной системы. Она будет следить за обстановкой на дорогах и корректировать работу светофоров в зависимости от риска возникновения пробок. Об этом 10 ноября сообщила мэрия.

Центр управления дорожным движением расположится на проспекте Октября, 147. Там располагается управление ГИБДД Башкирии.

Транспортную систему в Уфе внедрят на основе искусственного интеллекта и нейросетей. Программное обеспечение будет отечественным. Для специалистов ситуационного центра организуют автоматизированные рабочие места. Вся необходимая информация будет отображаться в режиме реального времени на видеостене.

– На первом этапе [внедрения системы] до конца года на уфимских улицах планируют обновить более 50 светофорных объектов. Специалисты […] накануне уже приступили к работам на перекрестке улиц Российской и Шота Руставели. Ведется монтаж новых дорожных контроллеров и детекторов транспорта с заменой, где это необходимо, самих светофоров. Детектор определяет загруженность транспортным потоком на том или ином светофорном объекте и передает информацию, после чего контроллер задает необходимое время горения разрешающего зеленого сигнала по необходимому направлению. Адаптивный режим работы светофоров поможет улучшить дорожную обстановку, уменьшить заторы и снизить аварийность, – пояснили в мэрии со ссылкой на заместителя главного инженера «Уфагорсвета» Фарруха Садикова.

Напомним, внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфе завершится в 2024 году. На нее будет потрачено более 1,1 млрд рублей, 409 млн из которых планировалось потратить в текущем году.