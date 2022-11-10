В Башкирии выявили около 160 тыс. поддельных товаров из Евразии

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В Башкирии выявили более сотни тысяч поддельных товаров из Евразии. Об этом рассказала начальник Башкортостанской таможни Александр Пряшников на заседании Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в мэрии Уфы.

Правообладатели оценили принесенный данными товарами ущерб в 100 миллионов рублей. Все материалы были сотрудниками органов внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

На заседании также выступила замруководителя республиканского Роспотребнадзора Галина Пермина. Она сообщила, ведомство проверило 135 объекта, которые осуществляют продажу табачной продукции. Из которых в 65 точках были выявлены нарушения.

– Конфисковано 1337 пачек безакцизной табачной продукции стоимостью 80 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 423 тысячи рублей, – рассказала Пермина.