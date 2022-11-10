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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 17:14

Жительница Нефтекамска отсудила у «Башавтотранса» 500 тыс. рублей за ДТП

Изначально женщина надеялась получить от госперевозчика в два раза больше
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "Башавтотранс"

фото: "Башавтотранс"

Жительница башкирского города Нефтекамска взыскала с «Башавтотранса» 500 тыс. рублей в качестве компенсации за ДТП. По иску 30-летняя женщина надеялась получить от госперевозчика в два раза больше – миллион. Об этом сообщила пресс-служба городского суда.

ДТП произошло в марте 2022 года. Водитель «Башавтотранса» сбил истицу, и она получила тяжкий вред здоровью. После случившегося пострадавшая долгое время лежала в больнице и перенесла операцию.

Суд решил вдвое снизить размер заявленной женщиной компенсации, поскольку она попала под автобус из-за своей же неосторожности. Горожанка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода прямо перед транспортом.