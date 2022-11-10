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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 11:01

В жилом доме под Уфой взорвался газовый баллон

Пострадал один человек - он получил ожоги рук и спины
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В жилом доме в деревне Волково в Уфимском районе Башкирии взорвался газовый баллон. Инцидент произошел 10 ноября. Об этом сообщил региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

– При попытке зажечь конфорку произошел хлопок. Открытого огня и задымления нет, – передали в аварийном ведомстве.

При разгерметизации баллона пострадал 62-летний мужчина. Он получил ожоги 1-2 степеней рук и спины. Его отпустили домой после оказания медицинской помощи.

В Госкомитете РБ по ЧС добавили, что профилактическая работа в доме проводилась в марте 2022 года. Пожарного извещателя там нет.