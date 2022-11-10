Парламент Башкирии попросит Сергея Шойгу дать военным комиссарам статус военнослужащих

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Парламент Башкирии попросит министра обороны России Сергея Шойгу дать военным комиссарам статус военнослужащих. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Как считают депутаты, статус позволит гораздо эффективнее решать вопросы организации территориальной обороны, взаимодействия с воинскими частями, подготовки аппарата, а также гораздо качественнее проводить необходимые практические мероприятия. Помимо прочего, это, по мнению Курултая, усилит социальную защищенность ключевого звена муниципальных военкоматов.

– Наделив их [военных комиссаров] таким статусом и усилив их социальную защищенность, мы повысим эффективность деятельности военных комиссариатов, что является важным условием обороноспособности нашей страны, – считает спикер регионального парламента Константин Толкачев.