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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:46

Парламент Башкирии попросит Сергея Шойгу дать военным комиссарам статус военнослужащих

Это, как считают депутаты, позволит повысить их эффективность
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парламент Башкирии попросит министра обороны России Сергея Шойгу дать военным комиссарам статус военнослужащих. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Как считают депутаты, статус позволит гораздо эффективнее решать вопросы организации территориальной обороны, взаимодействия с воинскими частями, подготовки аппарата, а также гораздо качественнее проводить необходимые практические мероприятия. Помимо прочего, это, по мнению Курултая, усилит социальную защищенность ключевого звена муниципальных военкоматов.

– Наделив их [военных комиссаров] таким статусом и усилив их социальную защищенность, мы повысим эффективность деятельности военных комиссариатов, что является важным условием обороноспособности нашей страны, – считает спикер регионального парламента Константин Толкачев.