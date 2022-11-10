Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Сегодня, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о своей семье. Как поведал на своей личной странице в социальных сетях градоначальник, его родные имеют к этому празднику самое прямое отношение.

Родители и брат Мавлиева служили в в органах внутренних дел. Его папа не единожды принимал участие в «горячих точках» и вышел на пенсию в звании подполковника, а мама и брат мэра Ильдар – в звании капитана.

– Знаю не понаслышке, что это большой и ответственный труд 24 на 7, нередко сопряженный с риском для жизни, – рассказал глава уфимской администрации

Мавлиев поздравил сотрудников органов внутренних дел и пожелал им крепкого здоровья, мира, благополучия.