В Уфе открыли барельеф исследователю Арктики Валериану Альбанову

фото: ufacity.info

В Уфе 9 ноября открыли бронзовый барельеф уфимцу Валериану Альбанову, который был исследователем Арктики. Памятник установили на арке напротив дома №7 по улице Аксакова, где неподалеку провел детство известный полярник. Об этом сообщила мэрия.

Напомним, в мае 2021 года в Уфе открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова. Он расположен в двухэтажной усадьбе купцов Соловьёвых по улице Свердлова. Недавно глава Башкирии Радий Хабиров пригласил жителей посетить этот музей.

Валериан Иванович Альбанов родился в Уфе 26 мая 1882 года. В 1900 году он поступил в Мореходные классы в Санкт-Петербурге. В 1912–1914 годах участвовал в полярной экспедиции Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна». После этого остался служить на севере. В 1917 году опубликовал об этом свои записки. На основе его дневников вышла книга «На юг, к Земле Франца Иосифа!».