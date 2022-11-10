В Уфе за мошенничество на 3,1 млн рублей будут судить экс-адвоката

В Уфе по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере будут судить 43-летнего экс-адвоката

В Уфе по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере будут судить 43-летнего экс-адвоката. Она брала деньги у клиентов якобы для передачи взяток сотрудниками прокуратуры и суда. Об этом 10 ноября сообщили в Следственном комитете и прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, обвиняемая похищала деньги клиентов с октября 2018 по декабрь 2019 года. В одном случаев злоумышленница получила от матери подсудимой по делу о ДТП с погибшим ребенком 1,6 млн рублей, обещая «отмазать» последнюю от реального лишения свободы. У другой подзащитной юрист взяла 1,2 млн рублей, заверив, что сможет вернуть уголовное дело на дополнительное расследование и обеспечить условный срок.

– Еще 300 тыс. рублей адвокат получила от жителя Республики Калмыкия за освобождение от административного наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Она организовала фиктивную регистрацию своего клиента по месту жительства в Республике Башкортостан и на этом основании административное дело было передано в районный суд республики. После этого адвокат сообщила, что за взятку судье сможет помочь ему избежать ответственности за правонарушение, – передали в СК РБ.

Во всех случаях клиенты адвоката не добились желаемого результата, а сама защитник распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению, не собираясь их никому передавать. На имущество обвиняемой был наложен арест. Уголовное дело против него передано в суд.