В Башкирии потратят 26 млрд рублей на молочную отрасль

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В Башкирии потратят несколько десятков миллиардов рублей на молочную отрасль. Об этом вчера, 9 ноября, на агропромышленном форуме «Молоко России» рассказал министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

По словам чиновника, в настоящее время в регионе реализуются 23 проекта, направленные на создание молочных ферм и переработку молока. Их общая стоимость оставляет 26 миллиардов рублей. В результате их реализации будет создано 1327 рабочих мест.

Предприятия, которые реализуют данные инициативы, освобождены от уплаты налога на имущество, а также получают льготу по налогу на прибыль. Помимо этого, земельные участки под проекты предоставляются в аренду без проведения торгов, а также возмещаются затраты на строительство инфраструктуры.