«Я очень рад, что прилечу на премию «Герой нашего времени» - признался житель Казахстана Сабит Шонтакбаев

Сабит Шонтакбаев вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

В столицу Башкортостана съедутся представители СМИ и настоящие герои нашего времени из разных городов России для участия ХI Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». В этом году среди номинантов также жители Республик Беларусь и Казахстан.

Сотрудники телеканала «Вся Уфа» признаются, что не могли пройти мимо поступка Сабита Шонтакбаева, который спас ребенка. Молодой человек шел на работу и заметил, что во дворе толпятся люди, а на окне 8-го этажа висит плачущий ребенок. Сабит бросился в подъезд и поднялся на седьмой этаж к соседям. Взобравшись на окно, он, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и поймал ее. Это видео облетело все социальные сети России, СНГ и зарубежья.

Сам Сабит, как он сообщил в видео, был удивлен звонку из Уфы, но очень ждет, когда сможет прилететь в столицу Башкортостана.

Между тем премия «Герой нашего времени» становится международной. Ведь для добрых, бескорыстных, героических поступков нет границ и Уфа в очередной раз подтвердит статус достойной площадки для проведения международных событий. 11 ноября 2022 года в Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится Церемония вручения наград ХI Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени».

Смотрите прямую трансляцию церемонии награждения на телеканале «Вся Уфа» или в группе Вконтакте. 11 ноября с 19:00. Узнай о добрых делах и поступках людей! Среди нас есть герои!

Справка: телеканал «Вся Уфа» существует 23 года. Следить за новостями можно на сайте www.allufa.ru , в Телеграмм канале «Вся Уфа» и в нашей группе в Вконтакте.