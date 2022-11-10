В Башкирии впервые обнаружили косулю без реакции на человека и с пеной у рта

кадр видео // Алексей Пономаренко

На территории Башкирии впервые обнаружили косулю, у которой не было реакции на человека, а изо рта шла пена. 8 ноября видео с заболевшим животным в охотничьих угодьях близ деревни Березовка в Баймакском районе заснял охотник Алексей Пономаренко. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном министерстве природопользования и экологии.

– На место для взятия крови выехали госинспектор Минэкологии РБ ветеринар и охотник. Косулю нашли, мёртвая уже была, пробы отобрали, – передали в ведомстве. – В Башкирии до последнего времени подобное явление не наблюдалось. По результатам ветеринарных исследований можно будет сделать выводы о причинах такого поведения животного.

Косули с теми же признаками неизвестного заболевания были обнаружены в Курганской области. Там выявили уже 30 таких животных. Специалисты пока не могут выяснить, какую инфекцию подхватили дикие козы.