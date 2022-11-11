В Башкирии директриса мебельной фабрика совершила аферу на более чем 2,2 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В башкирском городе Стерлитамак директор фабрики совершила мошенничество на крупную сумму денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следователей, с сентября по ноябрь 2020 года директриса «Стерлитамакской мебельной фабрики» заключила договоры на изготовление мебели с 28 гражданами. Однако взятые на себя обязательства предпрятие не выполнило. Из-за этого был причин ущерб на сумму более чем 2,2 миллиона рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере. Обвиняемая свою вину не признала. Материалы дела направлены в суд.