Парламент Башкирии увеличит размер пособий на детей-сирот на 10%

В ноябре парламент Башкирии намерен сразу в трех чтениях принять законопроект, который с 1 января 2023 года увеличит на 10% размер ежемесячных пособий по содержанию детей-сирот в приемных и патронатных семьях

В ноябре парламент Башкирии намерен сразу в трех чтениях принять законопроект, который с 1 января 2023 года увеличит на 10% размер ежемесячных пособий по содержанию детей-сирот в приемных и патронатных семьях. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– В текущем году пособия не индексировались, а ранее индексация производилась на уровне 4%, – отметил спикер Константин Толкачев. –Расходы на реализацию закона составят почти 100 миллионов рублей,

Как пояснили в Минсемьи Башкирии, пособия на ребенка до трех лет вырастит с 7,1 до 7,8 тыс. рублей, старше трех лет – с 6,8 до 7,5 тыс. рублей. Кроме того, на 10% будут проиндексированы повышенные пособия на детей с нарушениями в развитии.