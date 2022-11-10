В Уфе водитель Lada Granta сбил мужчину на пешеходном переходе

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе в среду, 9 ноября, водитель легковушки сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Инцидент произошел около часа дня на улице Сельской Богородской. Момент ДТП заснял видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Кадры опубликовала пресс-служба дорожной полиции.

– 21-летний водитель, управляя автомашиной Lada Granta […], допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, – передали городской Госавтоинспекции. – В результате дорожного происшествия 62-летний мужчина с различными травмами госпитализирован.

ГИБДД начала административное расследование по факту случившегося.